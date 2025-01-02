拜登稱正在調查新年兩起惡性事件有無關聯

中評社香港1月2日電／美國總統拜登1月1日表示，司法部門正在調查新奧爾良汽車撞人事件和拉斯維加斯特朗普酒店門前汽車爆炸事件是否存在關聯。



繼1日凌晨路易斯安那州新奧爾良發生汽車“蓄意”衝撞人群事件後，位於內華達州拉斯維加斯的特朗普酒店門前當天又發生一起電動汽車爆炸事件，導致1人死亡、7人受傷。



新華社報導，在談及新奧爾良汽車衝撞人群事件的調查進展時，拜登援引美國聯邦調查局消息說，被警方打死的嫌疑人在衝撞人群前幾小時在社交媒體發布視頻，暗示他是受到了極端組織“伊斯蘭國”的“激發”。