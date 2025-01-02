第二屆一國兩制與港澳台治理學術論壇舉行

中評社北京1月2日電／2024年12月29日，中央民族大學第二屆“一國兩制與港澳台治理”學術論壇（2024）在中央民族大學知行堂舉行。此次學術論壇是中央民族大學立足法學學科特色，服務鑄牢中華民族共同體意識與國家和平統一大局的重要學術研討盛會。2024年12月20日，習近平總書記在慶祝澳門回歸二十五周年大會上發表重要講話，指出，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。習總書記充分論述了“一國兩制”的重要意義，為本次論壇的開展提供重要的思想指導。論壇由中央民族大學法學院、中央民族大學台港澳研究中心、《法律與社會治理》編輯部及《法原》編輯部聯合舉辦，得到學校及各職能部門的大力支持。2023年10月，中央民族大學法學院成立院級科研平台“港澳台法研究中心”。該平台2024年1月升級為校級科研平台（孵化）並負責統籌協調校內涉港澳台研究資源和對外學術交流，由法學院副院長田飛龍同志擔任主任並積極開展科研團隊建設、課題研究、政策咨詢與學術交流活動，為民大法學學科特色發展增加新元素和新力量。



在新時代的征程中，“一國兩制”作為中國特色社會主義的偉大創舉，不僅是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，也是實現兩岸和平統一的最佳方式。在二十大報告的權威指引下，“一國兩制”不僅是港澳台範疇的憲法與國家治理的特色制度安排，更是中國式現代化與中華民族偉大復興的戰略與制度杠杆。在這一框架下，港澳領域的“一國兩制”實踐經歷了重要的觀念與制度變遷，如“愛國者治港”與“愛國者治澳”政策的實施、粵港澳大灣區戰略的推進，這些都標誌著中央對港澳全面管治權的理性運用和港澳良政善治體系的結構性優化。2024年12月19日，國家主席習近平在澳門會見前來出席慶祝澳門回歸祖國25周年活動的香港特別行政區行政長官李家超，強調“一國兩制”實踐已經進入新階段，香港、澳門應該展現更大作為、實現更好發展。港澳台法治成為“一國兩制”研究的重要範疇，也成為中國法學理論研究與法治發展的重要課題。在新時代的背景下，港澳台治理與中華民族共同體建設緊密相連，共同推動著國家的繁榮發展和民族的偉大復興。我們需要深入研究“一國兩制”的制度原理及其法治實踐，提出針對性制度方案，以應對新制度實施中遇到的困難和問題，以及內外制度風險挑戰，確保“一國兩制”行穩致遠和中華民族共同體穩健前行。

本次學術論壇即抓住上述制度發展契機，選定以“新時代港澳台治理與中華民族共同體建設”為主題，設置了一系列緊密關聯的研討議題，包括：（1）開幕式領導致辭與“一國兩制”知識台歷首發贈送儀式；（2）主旨演講：中華民族共同體建設與“一國兩制”新進展；（3）澳門特色“一國兩制”與國家治理現代化；（4）香港“一國兩制”新篇章與國家認同；（5）兩岸關係新趨勢：方案與方略；（6）兩岸命運共同體：認同與融合；（7）閉幕致辭與總結。