宋濤發表新年寄語：同心同向　奮楫篤行

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（來源：中評社資料圖） 中評社北京1月2日電／據中國台灣網消息，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2025年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《同心同向 奮楫篤行》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。



同心同向 奮楫篤行



——致台灣同胞的新年寄語



中共中央台辦、國務院台辦主任 宋濤



2025年新年前夕，習近平主席發表新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，“兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢”。新年伊始，我謹代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候！



2024年是新中國成立75周年，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，改革發展穩定各項事業闊步前行，輝煌成就令世界矚目。台灣同胞參與強國建設、民族復興偉業的空間更加廣闊，台灣同胞為祖國的發展成就感到自豪和驕傲，與大陸同胞一道為偉大祖國發展作貢獻。



2024年，習近平總書記領航掌舵，會見馬英九及台灣青年一行，在中美元首會晤時就台灣問題劃出不可逾越的紅線，在一系列重要場合、重大活動中宣示對台大政方針，引領兩岸關係發展方向，引發兩岸同胞強烈共鳴。



2024年，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，在遏制“台獨”分裂和外來干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作、融合發展上邁出更大步伐，在推進祖國統一進程中積蓄更大動能，推動兩岸關係沿著正確方向前進。

