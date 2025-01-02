新修訂的海洋環境保護法施行已满周年

廣東深圳福田紅樹林濕地及海景。（圖源：新華社） 中評社北京1月2日電／據人民日報消息，今年1月1日是新修訂的《中華人民共和國海洋環境保護法》施行一周年。一年來，我國開展海洋生態保護和修復，增強海洋生態系統服務功能，築牢海岸帶生態安全屏障，海洋環境質量進一步提升。



新修訂的《中華人民共和國海洋環境保護法》於2024年1月1日開始施行。一年來，相關部門進一步強化陸海統籌、河海聯動、綜合治理，積極開展海洋生態保護和修復，我國海洋環境質量進一步提升，局部海域生態系統服務功能更加完善，資源有序開發利用和海洋經濟綠色轉型進程加快。



健全標準體系，加強海洋生態修復



自然資源部國土空間生態修復司副司長盧麗華介紹，自然資源部指導沿海地方實施的“十四五”時期83個中央財政支持的海洋生態保護修復工程項目，已累計下達中央財政獎補資金196億元，完成整治修復海岸線約400公里、濱海濕地約3.1萬公頃，提升海洋生態系統服務功能和生物多樣性。



“科技支撐標準先行，不斷健全海洋生態保護修復技術標準體系。”盧麗華說，2024年，自然資源部與國家林草局推動出台《紅樹林生態保護修復技術規程》國家標準，發布《海洋生態保護修復標準體系》，推動發布第二批6項海洋生態保護修復領域創新適用技術。



自然資源部國土空間生態修復司司長王磊表示，堅持自然恢復為主、人工修復為輔，有序開展海洋生態修復工程，我國已初步形成從山頂到海洋的有規劃引領、有制度保障、有資金支持、有基礎支撐的海洋生態修復格局。

