韓國墜機事故背後的技術安全隱患

2024年12月30日，調查人員在韓國務安飛機失事現場工作。新華社發 中評社北京1月2日電／韓國務安機場幾天前發生的墜機事故備受關注，雖然原因尚在調查中，但根據已知公開信息，一些業內技術專家嘗試分析了可能導致事故的技術原因與安全隱患。



飛鳥撞擊有多大影響



韓國濟州航空7C2216號航班2024年12月29日在位於全羅南道的務安機場降落時墜毀。機上乘客和機組人員除2名乘務員獲救，其餘179人全部遇難。失事客機機型為波音737－800，機齡15年。



韓國國土交通部說，事故發生前，機場塔台曾向客機飛行員發出鳥群衝撞警報。一分鐘後飛行員發出求救信號，求救信號發出2分鐘後客機墜毀。



據韓國《中央日報》報導，務安機場的飛鳥撞擊發生率為全韓國最高水平。務安機場從2020年開始推進跑道擴建項目，環境影響評估報告指出，機場附近有約113平方公里的灘塗濕地保護區，是不少冬季候鳥的越冬地，飛鳥撞擊危險很大。報告建議設置警報器、激光、聲波系統等驅鳥裝置。然而，由於跑道擴建項目尚未完工，這些措施並未實施。



但業內專家認為，事故調查時，需全面考慮飛鳥撞擊、機身問題和檢修問題等因素。飛鳥撞擊在客機飛行途中較為常見，但很少與致命墜機相關。據英國廣播公司報導，2022年英國發生了1400多起飛鳥撞擊事件，其中衹有大約100起對飛機有較大影響。如果鳥類被吸入發動機，發動機可能會失速或關閉，但飛行員通常有時間應對並緊急降落。



韓國仁荷大學航空宇宙專業教授崔基永接受《首爾新聞》採訪時說，鳥類被吸入發動機後會影響機載液壓系統正常工作，導致起落架無法落下。為防止該情況，客機設計中一般會有兩重甚至三重安全裝置。如右側發動機液壓系統故障，那左側液壓系統應保持正常工作。機腹著陸時應利用襟翼等減速，但務安墜機事故視頻中客機並未展開襟翼。據此推測，客機的雙側發動機可能均存在故障。

