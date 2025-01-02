信用卡違約日甚　消費減速恐拖累美經濟前景

2024年2月13日，顧客在美國加利福尼亞州米爾布雷的一家超市購物。新華社發 中評社北京1月2日電／據新華社消息，數據顯示，美國信用卡違約規模日漸擴大。經濟學家和觀察人士認為，這一現象表明在多年高通脹背景下，美國低收入消費者的財務狀況持續惡化。隨著消費這駕驅動經濟的“馬車”減速，2025年美國經濟增長或放緩。



英國《金融時報》日前援引行業研究機構的數據報導，2024年前9個月，美國信用卡借貸方核銷了460億美元的嚴重拖欠貸款，較前一年同期增長50%，創14年來新高。



美國大型信用卡發行機構第一資本金融公司日前也表示，截至2024年11月，其被標記為無法收回的信用卡貸款比例達到6.1%，高於去年同期的5.2%。



金融分析師侯賽因·庫貝西指出，由於多年來的高通脹和高利率，低收入消費者受到最嚴重衝擊，“信用卡債務泡沫正在破裂”。



穆迪分析公司首席經濟學家馬克·贊迪也留意到信用卡違約對低收入群體的影響。他表示：“高收入家庭的財務情況尚可，但底層三分之一的美國消費者卻被掏空了。他們現在的儲蓄率為零。”



美國聖路易斯聯儲銀行2024年5月發布的一份報告顯示，信用卡違約率在過去8到11個季度中呈現上升趨勢。這種增長是普遍的，最貧困地區尤為顯著。



美國信用卡債務仍在攀升。美國《福布斯》雜誌日前發表文章說，2024年美國消費者更多依賴信用卡支付聖誕節和其他節日開支，主要原因是通貨膨脹壓力迫使美國家庭承擔更多債務。



紐約聯邦儲備銀行此前發布報告稱，2024年第三季度信用卡債務攀升至1.17萬億美元，比上一季度增加了240億美元。紐約聯邦儲備銀行經濟研究顧問李東勛表示，違約率較高，許多家庭仍然承受著壓力。

