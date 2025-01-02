RCEP生效三年間展現開放合作機遇與福祉

這是2024年12月31日拍攝的當年最後一縷落日餘輝中的澳大利亞珀斯。（新華社） 中評社北京1月2日電／據新華社消息，2025年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）迎來生效實施三周年。海外人士認為，RCEP有效激發地區合作活力，充分印證開放發展和自由貿易有利於經濟增長、促進市場繁榮。亞太地區和全球夥伴應進一步攜手合作，促進貿易和投資自由化，提高貿易便利化水平，通過實現區域內自由貿易繁榮，共同打造開放型世界經濟。



助力增長 促進繁榮



2020年11月15日，東盟10國和澳大利亞、中國、日本、韓國、新西蘭共同簽署RCEP，並推動協定於2022年1月1日正式生效。在地緣衝突加劇、世界經濟復甦乏力的背景下，RCEP有效激活地區合作活力，初步形成共享紅利、共促發展的區域合作新局面。



據海關總署統計，2022年，中國對RCEP其他14個成員國進出口同比增長7.5%。2023年，中國對RCEP其他成員國合計進出口較2021年增長5.3%。2024年前10個月，中國對RCEP其他成員國進出口同比增長4.3%。



泰國朱拉隆功大學薩辛管理學院副教授猜蓬·蓬帕尼表示，東盟國家和中國產業互補，RCEP的實施為區域內的企業帶來巨大市場機遇。



猜蓬以泰國為例說，隨著榴蓮、芒果等熱帶水果更便捷地進入中國市場，泰國果農持續受益，而中國電動汽車企業積極布局泰國市場，帶來先進技術，促進當地就業，助力泰國形成更完整的電動車產業鏈。猜蓬認為，RCEP的實施使東盟國家與中國的協作更加緊密。



2024年5月，中國（海南）改革發展研究院發布的研究報告指出，中國—東盟貿易投資較快增長成為共建RCEP區域大市場一大亮點。2022年的數據顯示，RCEP區域內貿易總額均明顯增長，老撾、印度尼西亞、文萊、馬來西亞等四個東盟國家的貿易增幅位列前四。

