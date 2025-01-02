美國跨年夜發生恐襲　汽車撞人群

圖：警方在肇事車輛旁邊進行取證調查。＼法新社 中評社北京1月2日電／據大公報消息，美國路易斯安那州新奧爾良市1月1日凌晨發生貨車衝撞人群事件，截至本港時間2日凌晨，已造成至少10人死亡、超過35人受傷。司機在衝撞人群後下車開槍，警方進行還擊，兩名警察被打傷，司機死亡。執法部門在現場檢獲至少一個自制簡易爆炸裝置。新奧爾良市長坎特雷爾稱，這是一起“恐怖襲擊”。美國聯邦調查局（FBI）隨後表示，將循“恐襲”方向進行調查。



事發於當地時間1月1日凌晨3時左右。一輛白色小貨車高速撞向新奧爾良市波旁街人行道上慶祝新年的人群，多人當場被撞倒在地。路透社披露，傷者已被送往當地5家醫院，多數傷者為當地居民，而非遊客。



疑犯“想要屠殺和破壞”



當時身處事發街道夜總會內的目擊者戴維斯稱：“突然間每個人都開始大喊大叫，然後我們被封鎖在夜總會一段時間。當我們獲准離開時，警察揮手指引我們該往哪兒走，並告訴我們要盡快離開。我看到幾具尚未掩蓋的屍體，還有許多人正在接受急救。”另一名目擊者表示，撞車後，司機跳下車向警方開槍，警方予以回擊。



新奧爾良警察局稱，一男子駕駛一輛小貨車繞過警方的路障衝向人群，試圖“盡可能撞倒更多人”，他“一心想要屠殺和破壞”，並開槍打傷兩名警察，兩人目前情況穩定。警察局局長科克帕特裡克指出，事發時有300多名警察在執勤，警方很肯定司機駕車“蓄意衝撞人群，並非不小心”，且不認為屬“酒駕或毒駕”行為。

