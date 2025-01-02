美國汽車撞人事件細節披露

（圖源：大公報） 中評社北京1月2日電／據大公報消息，當地時間1月1日凌晨，美國路易斯安那州新奧爾良市發生汽車“蓄意”衝撞人群事件。目前，事件已造成15人死亡，另有多人受傷。



警方：嫌疑人“一心想製造屠殺和破壞”



這起事件發生在當地時間1月1日凌晨3時左右。警方表示，一名男子駕駛一輛皮卡車衝向人群，試圖 “盡可能多地衝撞更多人”，司機“一心想要製造屠殺和破壞”。



警方當天初步辨認，該事件嫌疑人為42歲的沙姆蘇德·丁·賈巴爾，是來自得克薩斯州的美國公民。聯邦調查局確認嫌疑人賈巴爾是一名退役陸軍軍人，並相信他“是光榮退伍的”。



另據一名聯邦執法官員透露，嫌疑人在與警方交火後已經死亡。兩名警察在交火中遭槍擊受傷，兩人目前傷勢穩定。



據悉，事發地點波旁街位於新奧爾良市歷史悠久的旅遊區法國區，遍布酒吧、餐館和酒店，一向生意興隆。事發後，新奧爾良警方封鎖並疏散現場，要求公眾避免前往事發地點。為加強安保，警方在新年前夜派遣了約300名警員在這一地區值勤。



肇事車輛內發現爆炸裝置



調查人員在肇事車輛上發現自制簡易爆炸裝置，車內還發現多個疑似爆炸裝置。炸彈專家正在確認這些裝置是否可用，並對其進行拆除處理。

