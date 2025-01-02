去年義烏中歐班列發運量同比增長超10%

圖為2025年長三角地區首趟中歐班列從義烏西站開出。（杭州鐵路物流中心供圖） 中評社北京1月2日電／據新華社消息，記者1月1日從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，2024年全年，義烏中歐班列累計開行1300列（含回程），發運貨物逾14萬標準箱，較2023年多發運近1萬標準箱，發運量同比增長超10%。



當天上午10時許，一趟滿載110標準箱日用百貨、汽車配件、機械設備等出口貨物的X8410次中歐班列從鐵路義烏西站開出，這是2025年長三角地區開出的首趟中歐班列。



為更好滿足中歐班列運輸需求，鐵路部門協調建立路內外多部門、單位間分工協作機制，打造銜接緊密、運作高效的多式聯運體系，暢通班列運輸通道。杭州鐵路物流中心協同相關單位備足車源箱源，做好出發、集結、通關、裝卸車、送車掛運等一系列作業流程，推行“一對一”“一站式”“一條龍”等個性定制化服務，保障運輸方案順利實施。



目前，義烏中歐（含中亞方向）班列已開辟運輸線路20條，可通達哈薩克斯坦、波蘭、德國等50餘個國家，通過義烏中歐班列運輸的貨品品類已由初期的1萬餘種，增長到目前的5萬餘種，為促進沿線國家和地區經濟社會發展，服務高質量共建“一帶一路”提供有力支撐。