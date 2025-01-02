首航成功！C919執飛滬港定期商業航班

1月1日，東航C919“上海虹橋—香港”MU721首航航班抵達香港後停在停機坪。（新華社） 中評社北京1月2日電／“早上好！歡迎您搭乘中國東方航空國產大飛機C919首航航班，從‘東方明珠’上海飛往‘東方之珠’香港……”



2025年元旦，由東航C919執飛的MU721“上海虹橋—香港”定期商業航班開航。當天10時44分，MU721平穩落地香港國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的“水門”，圓滿完成從“東方明珠”上海到“東方之珠”香港的商業首航之旅。



這是國產大飛機C919首次執飛滬港定期商業航班，正式開啟地區航線商業運營。



“以後來香港，也能坐自己國家的大飛機了。”來香港過新年的上海旅客倪韶堃興奮地說，很高興成為C919“滬港快線”的首批旅客，也期待未來有更多搭乘C919的體驗。



“兒子是飛機迷，所以我對國產大飛機關注度一直很高。”經常公務往來香港的內地居民萬傑說，寬敞的機艙環境讓他成為C919各條航線的忠實粉絲，“C919為我們提供了更多元化的選擇。”



由東航C919執飛的“上海虹橋—香港”定期商業航班將每天執行1班往返，由上海飛往香港的MU721航班8時15分從上海虹橋起飛，10時50分到達香港；由香港返程的MU722航班11時55分起飛，14時05分返抵上海虹橋。



到上海出差的香港居民馮先生此次也特地選擇搭乘C919返程，曾經搭乘過4次C919航線首航的他希望，“香港國際航運中心的優勢能夠助力國產大飛機更好地走向國際，讓更多國家共享中國科技發展的成果。”

