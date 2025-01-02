在華僑藏品中感受中巴友誼

在巴西華僑華人實物史料展示暨捐贈儀式上展示的實物史料。（中國華僑歷史博物館供圖） 中評社北京1月2日電／據人民日報海外版消息，旅巴華僑護照，巴西僑團成立紀念品，僑胞珍藏的書籍字畫，記錄中巴交流重要活動的歷史照片，旅巴僑胞開設餐館、瓷器廠、武館、中醫院的用具……日前，由巴西僑界40餘個僑胞和僑團捐贈的400餘件實物史料入藏中國華僑歷史博物館。豐富多樣的實物史料，不僅講述著旅巴僑胞融入當地、貢獻當地的故事，也描畫著中巴友好往來的友誼畫卷。



記錄中巴友好歷史瞬間



2018年8月15日，巴西聖保羅市議會首次舉行慶祝中國移民日升旗儀式時升起的五星紅旗；20世紀60年代華僑企業家創業時親自打制的石磨，改革開放後華僑社團支援祖國建設的證書實物……日前，在巴西聖保羅舉辦的“巴西華僑華人實物史料展示暨捐贈儀式”上，巴西僑界向中國華僑歷史博物館捐贈的實物史料，生動再現了許多旅巴華僑華人經歷的歷史瞬間。



遠跨重洋，這批承載著旅巴僑胞對歷史、對祖（籍）國深厚情感的實物史料，近日入藏中國華僑歷史博物館並進行首次展示。



展覽現場，數件廣彩瓷盤繪制著中國古代故事，獨特的鎏金花紋又帶有明顯的異域風情。該批由巴西精武館武術師傅李國權捐贈的瓷器，來自他父親李亮明在巴西當地創建的巴西李氏瓷器廠。這家1968年創建的中國陶瓷用品廠經營30多年，是巴西較早開始在當地生產、銷售中國瓷器的廠商，生產的廣州彩瓷深受當地民眾青睞，暢銷巴西市場。一件件巴西民眾日常使用的中國瓷器，也是中巴文化交流的載體。



據僑博館藏品部研究員王曉靖介紹，此次捐贈活動由巴西華僑華人歷史文物征集活動專門委員會、巴西華人協會和巴西北京文化交流協會主辦，南美洲閩南同鄉聯誼總會協辦，活動前後歷經1年多的征集時間，收集了數百件珍貴實物史料，反映了巴西華僑華人銳意開拓的創業精神和心系故鄉的家國情懷。

