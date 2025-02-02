程華：發揮大灣區優勢 增進粵台產業交流

廣東省社會科學院副教授、粵港澳台青年研究中心成員程華（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州2月2日電（記者 袁曉麥）由中國評論通訊社、中評智庫基金會聯合華南農業大學粵港澳台青年研究中心共同主辦的第十六屆中評智庫青年論壇不久前在廣東廣州舉行。本次青年論壇聚焦“兩岸青年交融的灣區角色”主題，多位粵港青年學者圍繞粵港澳大灣區在推動兩岸青年交融上的關鍵角色和作用展開了深入探討。廣東省社會科學院副教授、粵港澳台青年研究中心成員程華認為，在全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略下，廣東堅持推動兩岸產業合作和共同市場建設，取得明顯進展。在當前形勢下，要通過深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展，推動兩岸企業密切對接，共同融入國內國際市場，實現互利互惠、合作共贏。



程華表示，自己在赴台參訪期間，走訪了台北、台南與雲林等地，尤其在台南看到高科技產業轉型，在雲林看到在地“精致農業”發展，都十分有感。她認為，粵港澳大灣區與台灣科技與產業資源互補性強，並且具備規則銜接機制對接的寶貴經驗，比如在口岸通關、跨境金融、科技創新、人才流動、公共服務等重點領域，完成了諸如“跨境理財通”“穗港澳商事登記跨境通”“大灣區工程師資格互認”等規則差異彌合的先期探索。自2020年起，台灣成為香港第二大貿易夥伴，僅次於大陸。近十年來，港台之間貿易額呈持續增長趨勢。廣東推進“百千萬工程”，以新質生產力助力鄉村振興，實現高質量發展方面也取得一定成效，為兩岸創新發展奠定交流合作基礎。

