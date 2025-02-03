謝韓：大灣區流行文化引路 兩岸青年心相契合

華南農業大學馬克思主義學院講師、粵港澳台青年研究中心成員謝韓（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州2月3日電（記者 袁曉麥）由中國評論通訊社、中評智庫基金會聯合華南農業大學粵港澳台青年研究中心不久前共同主辦的第十六屆中評智庫青年論壇在廣東廣州舉行。本次青年論壇的主題是“兩岸青年交融的灣區角色”。華南農業大學馬克思主義學院講師、粵港澳台青年研究中心成員謝韓認為，流行文化作為兩岸青年的集體記憶和共同話題，已成為目前探索兩岸青年“心靈契合”新的著力點。粵港澳大灣區身處大陸流行文化生產與傳播的前沿陣地，足以擔任“橋梁”作用，推動兩岸青年心靈契合。



謝韓表示，台灣當局自推行“108課綱”以來，大幅度削減中國歷史、地理內容和文言文篇幅，過度強調台灣本土文化，“去中國化”嚴重，成為目前年輕一代對“中國”認同度下降的重要原因，加劇了兩岸之間的文化隔閡。但近幾年，隨著大陸流行文化的蓬勃發展，台灣青年深受來自“大陸風”潮流的影響，大陸的影視劇、遊戲、社交媒體、網絡音樂等進入了台灣青年的娛樂生活，他們透過這些產品看到了立體多元、可親可觸的大陸社會、生活和文化。這在一定程度上解構了長期以來民進黨“反中”“仇中”思想的影響。流行文化作為兩岸青年的集體記憶和共同話題，已成為目前探索兩岸青年“心靈契合”新的著力點。粵港澳大灣區身處大陸流行文化生產與傳播的前沿陣地，足以擔任“橋梁”作用，推動兩岸青年心靈契合。



大陸流行文化：重燃台灣年輕一代對“中國”的興趣和熱情



謝韓結合最新統計數據，進一步展示了大陸影視劇、社交媒體、流行音樂和遊戲在台灣的廣泛影響力。她指出，根據台灣島內第一網絡數據媒體“DailyView網絡溫度計”的最新統計，在台灣2024年“付費影音串流平台”排行榜中，以大陸影視劇為主的“愛奇藝”高居第二，僅次於奈飛（Netflix）。在社交媒體領域，根據“台灣網路資訊中心”最新推出的《2024台灣網絡報告》，抖音（TikTok）已成為台灣第三大最常用社群媒體，小紅書首次躋身第八名，兩者都進入台灣地區中學生和大學生最常用的社交軟件前十名。

