外交部答中評：歡迎各國企業赴港投資興業

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月3日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月2日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，我們對香港實現更好發展充滿信心。歡迎世界各國企業到香港投資興業，共享香港發展和“一國兩制”的紅利。



中評社記者提問說，2024年，面對複雜多變的國際環境，香港特區聚焦發展，向世界展示了香港的獨特優勢和雄厚實力。香港特區行政長官李家超在新年賀詞中表示，香港走出了疫情的低谷，重拾經濟活力，營商環境持續改善，經濟動力不斷提升。發言人有何評論？



毛寧表示，2024年，在中央政府大力支持下，香港特區政府擔當作為、務實進取，集中精力拼經濟、謀發展，加強對外交流合作，不斷鞏固香港穩定發展的良好態勢。香港獲評全球最自由經濟體，國際金融中心排名升至全球第三，資產管理規模超過4萬億美元。全年訪港遊客4400萬人次，同比增長超過30%。通過人才計劃吸引約17萬人到港。截至去年底，內地和海外的駐港公司總數接近1萬家，香港本地初創企業接近4700家，數量均創新高。



毛寧指出，我們對香港實現更好發展充滿信心。歡迎世界各國企業到香港投資興業，共享香港發展和“一國兩制”的紅利。

