上合組織輪值主席國徽標發布　外交部介紹

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月3日電（記者 海涵）中國擔任上海合作組織2024－2025年輪值主席國徽標1月2日發布。外交部發言人毛寧在當天例行記者會上介紹，輪值主席國徽標以上合組織徽標為主體，同中國特色有機結合。主席國口號“弘揚‘上海精神’：上合組織在行動”以中俄英三種文字環狀嵌入其中。源自先秦時期青銅器紋飾的雲雷紋和夔龍紋環繞四周，古朴莊嚴。紋飾以連續的“回”字形線條構成，寓意充滿希望、生生不息。紋飾主色調是大地色和杏金色，表達上合組織扎根沃土、前景光明，兼具定力與活力。



在當天例行記者會上，有記者提問說，徽標中嵌入了“弘揚‘上海精神’：上合組織在行動”主席國工作口號。發言人能否介紹中方提出上述口號的考慮？



毛寧表示，中國是“上海精神”的首倡者，更是弘揚“上海精神”的行動派。我們將“行動”作為主席國工作的關鍵詞，就是要以更加務實的舉措和更加進取的姿態，不斷提升上合組織政治、安全、經濟、人文領域合作水平，完善組織運作機制，構建上合組織命運共同體，拓展共贏發展新空間。



毛寧指出，進入2025年，主席國工作也在加速推進。中方將主辦一屆友好、團結、成果豐碩的上合組織峰會，以及40餘場機制性會議。此外，我們還將舉辦上合組織政黨論壇、減貧和可持續發展論壇、民間友好論壇暨友好城市論壇、國際投資貿易博覽會等大型活動，以及上合組織國家電影節、電視節、藝術節、青年創新創業大賽、書法大賽、雕塑邀請賽、“上合之夏”等品牌活動。歡迎各位記者朋友積極關注和報導。



