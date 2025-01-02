伊朗將於1月13日與法英德三國舉行核談判

中評社香港1月2日電／伊朗半官方通訊社ISNA援引伊朗外交部副部長卡澤姆·加里布阿巴迪的話報導，伊朗與法國、英國和德國之間的下一輪核談判將於1月在日內瓦舉行。



加里布阿巴迪周三表示：“伊朗與歐洲三國的新一輪會談將於1月13日在日內瓦舉行。”



11月，伊朗與歐洲三國就其有爭議的核計劃舉行了會談。這是自美國總統大選以來伊朗首次與歐洲三國舉行會談。此前，歐洲支持的一項決議指責伊朗與聯合國核監督機構合作不力，這激怒了伊朗。



德黑蘭方面對該決議作出反應，告知國際原子能機構監督機構，伊朗計劃在其濃縮工廠安裝更多的鈾濃縮離心機。



12月17日，歐洲三國指責伊朗在“沒有任何可信的民事理由”的情況下，將高濃縮鈾庫存增加到“前所未有的水平”。他們還提出了恢復對伊朗制裁以阻止其發展核計劃的可能性。



國際原子能機構負責人拉斐爾·格羅西12月對路透社表示，伊朗正在“大幅”加快鈾濃縮進程，使其純度達到60%，更接近武器級的90%左右的水平。



德黑蘭堅持其為和平目的利用核能的權利，並一直否認有任何發展核武器能力的野心。



2015年，由於擔心伊朗可能發展核武器，伊朗與包括美國在內的世界大國達成協議，限制其核計劃。



但在2018年，當時的唐納德·特朗普政府退出了2015年與六個大國達成的伊朗核協議，並再次對伊朗實施嚴厲制裁，促使德黑蘭方面違反該協議的核限制，採取的舉措包括重建濃縮鈾庫存、將其提煉至更高的裂變純度，以及安裝先進的離心機以加快產量。



美國總統拜登政府與德黑蘭方面試圖重啟該協議的間接談判失敗了，但特朗普在9月份的競選活動中表示：“我們必須達成協議，因為後果是無法承受的。我們必須達成協議。”



1月13日的會談將在特朗普重返白宮前一周舉行。