國家醫保局將全面推進藥品追溯碼嚴監管

中評社香港1月2日電／國家醫保局1月2日發文，明確於2025年1月1日起全面推進“碼上”嚴監管，將充分發揮藥品追溯碼數據價值，構建各類大數據模型，拓展監管應用場景，對串換倒賣醫保藥品、空刷套刷醫保卡、偽造處方等違法違規使用醫保基金行為開展精準打擊，加大處置力度。



新華社報導，藥品追溯碼是藥品的唯一“電子身份證”。2024年4月，國家醫保局在全國範圍開展藥品追溯碼采集應用試點工作，並於2024年11月初，針對某藥品追溯碼重復報銷情況對46家定點醫藥機構進行了公開問詢，邁出了應用追溯碼開展醫保基金監管的第一步。



2024年11月13日和12月6日，國家醫保局連續舉辦兩場加強藥品追溯碼醫保監管應用懇談活動，邀請百餘家醫藥企業參加，下發藥品追溯碼重復結算疑點數據，指導開展自查自糾，並進行法律法規和政策解讀。同時，全國各地也組織開展了懇談活動，對定點醫藥機構進行廣泛的宣傳、動員和教育。



國家醫保局呼籲，各定點醫藥機構不要有僥幸心理，要加強教育培訓，嚴格規範作業，認真自查自糾，若有違規及時向當地醫保部門報告並主動退回涉及醫保基金；充分落實自我管理主體責任，嚴格遵守“不空刷、不串換、不採購（非法渠道藥品）、不銷售（非法渠道藥品）”的要求，共同守護好老百姓的“看病錢”“救命錢”。