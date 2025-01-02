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俄羅斯一客機降落時滑出跑道
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2025-01-02 16:57:45
中評社香港1月2日電／據俄羅斯西西伯利亞交通檢察院2日在社交媒體發布的消息，當天上午8時許，西伯利亞航空公司一架從莫斯科飛往諾裡爾斯克的空客A321客機，在諾裡爾斯克機場降落滑行時衝出跑道。
新華社報導，該消息說，客機是在降落後轉彎時滑出跑道。事發時機上共有79名乘客，事故原因和具體傷亡情況正在調查當中。目前涉事飛機已被暫停飛行任務。
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