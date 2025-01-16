中評月刊：特朗普對台政策變量何在

中評社香港1月16日電/中國社會科學院台灣研究所綜合室主任張華研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《特朗普2.0時代的對台政策前瞻》，作者認為：當前中美關係發展態勢、特朗普第一任內的對台政策以及特朗普在此次競選期間的涉台講話，是觀察特朗普第二任內對台政策的重要指標。特朗普處理中美關係的態度、賴清德當局對美訴求的配合度及美國內親台勢力的影響力，將影響特朗普對台政策的具體走向。特朗普將延續美國歷屆政府對台政策框架，與中國“交易”台灣的可能性不大，但同時會在要求台繳交“保護費”、管控“台獨”冒進等方面有新作為。文章內容如下：



2024年11月，特朗普以較大優勢戰勝哈里斯，當選為美國第47任總統。美國大選不僅事關美國內未來四年政治走向，而且也牽動世界局勢，尤其是中美關係發展。其中，特朗普對台政策尤為令人關注。筆者基於當前中美關係態勢、特朗普第一任內對台政策及其在競選期間的表態，對特朗普2.0時代的對台政策進行展望。



一、觀察特朗普對台政策的三個維度



（一）中美關係結構性困局。近年，美國內雖然出現了要將美國對台政策與中美關係切割的聲音，但這僅是極少數挺台反華勢力的主張。美對台政策仍然服從於服務於對華戰略。2017年特朗普上台後，中美關係發生了自建交以來最廣泛、最深刻、最複雜的變化。首次上台的特朗普聲稱“世界進入了大國競爭的新時代”，將中國定義為“修正主義國家”、“戰略競爭對手”，認為“自尼克松政府以來歷屆美國政府奉行的以接觸為主的對華政策失敗了”。因此，美開啟了包括貿易戰、科技戰等在內的全面對華戰略競爭。2021年拜登上台後，認為中國是“唯一有能力、有意願挑戰國際秩序的戰略競爭者”，未來十年是對華戰略競爭“關鍵的十年”。拜登政府對華戰略基點與特朗普政府大體相似，因此不僅未調整特朗普開啟的對華全面戰略競爭，而且進行了“優化”和“升級”，突出表現為更加重視科技競爭、盟友作用、意識形態和價值觀外交；同時，拜登出於管控危機考慮，主張同中國建立“護欄”。目前，美國內已經形成了全政府、全社會對華戰略競爭氛圍和態勢。展望未來，美對華戰略定位難在短時間內改變，這也決定了特朗普第二任內的對華政策難以大幅修正。