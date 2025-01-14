中評月刊：特朗普與美涉台政策前瞻

中評社香港1月14日電/國際關係學院對台戰略預置和重點問題創新研究團隊負責人、海峽兩岸關係法學研究會理事鍾厚濤在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《特朗普第二任期美國涉台政策前瞻》，作者認為：特朗普第二任期在涉台政策上將以“美國優先”為戰略目標、以“大國競爭”為戰略框架、以“訛台遏陸”為戰術設計，將台灣塑造為戰略上配合美國、政治上親近美國、經貿上融入美國、安全上依賴美國的新盟伴。與此同時，美國還將對大陸霸權與對台灣霸凌雙向發力，將台灣問題與對華貿易戰、科技戰等組合捆綁，進而製造議題叠加的共振效應。台海局勢將呈現對抗螺旋升級、臨界點被逐漸逼近的基本態勢。未來中國大陸應保持高度戰略定力，以穩健的實力增長為支撐，確保台海局勢總體可控可塑，堅決遏制“台獨”和反對外部勢力干涉，在發展中推進國家統一進程。文章內容如下：



特朗普第一任期是“後冷戰時代對中美關係最具顛覆性影響的一屆美國政府”，①在涉台政策上也進行了破壞性的調整。2025年1月特朗普重返執政後，將繼續重置美國對台政策的前提與目標、框架與內涵、手段與方式，使得未來一個時期美國對台政策既不同於拜登時期，也不同於特朗普第一任期，而會呈現出新的態勢，給台海地區的和平與穩定帶來系統性挑戰，值得密切關注和深入研究。



一、中國大陸對於兩岸關係主導權的掌控與美國離岸制衡的戰略焦慮



近年來，隨著陸美博弈的持續升級，美國對華戰略焦慮感與日俱增。特朗普提出“讓美國再次偉大”（MAGA）的背後，恰恰折射了特朗普及其追隨者認為目前美國已經不再偉大。這種挫折情緒的彌漫，意味著特朗普在第二任期的對華戰略定位將發生重大調整。為延緩霸權衰落和防止權力轉移，特朗普第二任期對華戰略選擇將從“接觸加遏制”轉向完全以遏制為主，台灣問題將成為陸美關係的“重災區”。