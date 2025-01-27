中評月刊：台方戰略誤判與台海戰和態勢轉換

中評社香港1月27日電/廈門大學台灣研究院講座教授、中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《台灣當局的戰略誤判與台海戰和態勢轉換》，作者認為：戰略判斷是對重大全局性事物的本質、規律及趨勢的評估和把握，是戰略決策的前提和基礎。正確的戰略判斷需要正確把握事物的發展變化及其規律，冷靜分析各方力量對比及其消長趨勢，客觀估計對手的能力，清晰認知自己的短長，對有關方面的戰略誤導和認知陷阱瞭然於胸。戰略誤判經常導致和平喪失、戰端啟動、結局失敗。民進黨賴清德當局當前正堅定地走在戰略誤判和自欺欺人的道路上。其第一個誤判是“新台獨希望論”，第二個是“大陸內外交困論”，第三個是“美西方無條件一邊倒挺台論”，第四個是台灣民眾“可使由之不可使知之”。當前台灣海峽風高浪急、戰爭衝突風險高企，是民進黨賴清德當局建立在戰略誤判基礎上的更大力度聯美謀“獨”行徑所一手造成的。所幸形勢仍可逆，一是戰略判斷要回歸客觀，二是戰略思維要回歸辯證，三是戰略抉擇回歸常理。衹有海峽兩岸中華民族團結起來，與“台獨”分裂勢力和國際干涉勢力做堅決的鬥爭，才能維護和平。文章內容如下：



戰略判斷是對重大全局性事物的本質、規律及趨勢的評估和把握，是戰略決策的前提和基礎。“指揮員正確的部署決心來源於正確的決心，正確的決心來源於正確的判斷，正確的判斷來源於周到的和必要的偵察，和對於各種偵察材料的連貫起來的思索”。①這是毛澤東關於戰爭和作戰指導的科學論斷，業已被一系列戰爭和作戰實踐所證明。正確的戰略判斷需要正確把握事物的發展變化及其規律，冷靜分析各方力量對比及其消長趨勢，客觀估計對手的能力，清晰認知自己的短長，對有關方面的戰略誤導和認知陷阱瞭然於胸。特別是關乎戰爭與和平的重大問題，必須作出客觀冷靜、全面透徹而非一廂情願、似是而非、投機取巧的認知和“判斷”。如果發展到衹能寄希望於天賜良機，則必然導致戰略上的誤判和“昏招”。