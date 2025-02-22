中評月刊：台兩岸政策的危害及損傷

中評社香港2月22日電/廈門大學台灣研究院博士研究生林超和中國世界政治研究會副秘書長、台港澳研究中心副主任、廈門大學民進黨研究中心研究員曾令軍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《總體國家安全觀視閾下台灣當局兩岸政策論析》，作者認為：台海和平穩定不僅事關我國總體國家安全，也關係到亞太地區和平與發展，維護台海和平是確保區域安全乃至全球安全的重要基石。賴清德上台以來不衹是兩岸政策更為激進挑釁，攪動島內“反中”“抗中”民粹情緒，而且頑固堅持“倚外謀獨”“以武拒統”的“台獨”立場，公開鼓吹“新兩國論”，嚴重威脅國家主權、安全和發展利益，嚴重破壞台海區域的和平穩定。文章內容如下：



近年來，兩岸關係日趨嚴峻複雜，大國博弈背景下的台海地區正日益成為全球地緣政治關注的焦點。台海局勢事關區域和平穩定與全球經濟發展繁榮，維護台海和平穩定是海峽兩岸共同的責任和使命。但賴清德上台以來，民進黨當局不斷凸顯“台灣主體性”，明顯表現出比蔡英文更“獨”的色彩。賴一方面打著“維持現狀”“和平保台”①的幌子，釋放煙霧彈迷惑大陸和國際社會；另一方面繼續堅持蔡英文時期“反中抗中”意識形態及其“台獨”路線，大肆鼓吹“兩岸互不隸屬”的“新兩國論”，強硬表達頑固“台獨”立場，進而引發兩岸敵意呈螺旋式上升。總體而言，賴清德當局的兩岸政策給國家安全帶來嚴重威脅，使得台海安全形勢面臨極大風險。本文從總體國家安全觀的理論視角，全面審視賴清德當局的兩岸政策，綜合分析研判兩岸關係可能面臨的各種風險和考驗，這對有效維護國家安全具有重要的理論意義與現實價值。



一、總體國家安全觀的基本內涵及主要內容



國家安全是民族復興的基石，是黨執政興國的基本前提，是全國各族人民根本利益之所在。黨的十八大以來，習近平總書記統籌“兩個大局”，創造性地提出了“總體國家安全觀”概念，為新時代做好國家安全工作、化解執政風險提供了根本遵循和行動指南。“總體國家安全觀”提出十年以來，經過不斷豐富完善，最終形成了一個系統完整、邏輯嚴密、互相貫通的科學理論體系。