中評月刊：一國兩制與兩制台灣方案

中評社香港2月5日電/上海交通大學國際與公共事務學院教授、上海社會科學院博士生導師盛九元和上海社會科學院世界經濟研究所博士生謝靖在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《鄧小平“一國兩制”科學構想的深化與發展——從“一國兩制”到“兩制”台灣方案》，作者認為：在應對國內外新形勢的過程中，鄧小平在以毛澤東為核心的第一代領導集體解決台灣問題的戰略思考基礎上，借鑒中外歷史經驗，創造性提出“一國兩制”科學構想。這一構想最早是為推動兩岸實現和平統一，但首先運用於港澳回歸。“一國兩制”科學構想在港澳的成功實施以及相關的經驗，為推進兩岸和平統一提供了有益的實踐基礎，同時也使得兩岸和平統一的實現具有重大的理論創見和世界意義。新時代以來，以習近平為核心的黨中央進一步豐富了“和平統一、一國兩制”理論體系。習近平總書記提出要探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐，回答了為什麼要實行“一國兩制”、如何實行“一國兩制”，為統一大業指明了努力方向和實踐路徑。文章內容如下：



“一國兩制”是改革開放總設計師鄧小平依據當時國內國際的新形勢新任務，在以毛澤東為核心的第一代黨中央領導集體關於和平解放台灣設想的基礎上，在進行理論化的抽象後形成的具有中國特色的科學構想，不僅提供了和平解決台灣問題的全新路徑，更通過港澳回歸的實踐豐富了“一國兩制”的內涵和現實指導意義。2024年是我國改革開放總設計師、“一國兩制”構想提出者鄧小平誕辰120周年，“一國兩制”從科學構想發展成為“一國兩制、和平統一”方針，成為推動實現祖國完全統一的重要理論，始終煥發著理論活力並對國家統一實踐具有重大、科學的指導意義。



一、鄧小平“一國兩制”科學構想的形成與發展



1979年1月1日，全國人民代表大會常務委員會發表《告台灣同胞書》，正式宣告中國政府和平解決台灣問題的大政方針，呼籲兩岸就結束軍事對峙狀態進行商談，表示“在解決統一問題時尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損失”①。以此為基礎，鄧小平等中央領導為解決台灣問題，實現兩岸和平統一逐步形成“一國兩制”的科學構想。