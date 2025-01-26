中評月刊：兩岸青年學生教育交流現狀與進路

中評社香港1月26日電/福建師範大學社會歷史學院博士生楊文軍和福建師範大學社會歷史學院副院長、博士生導師黃建興教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《兩岸青年學生教育交流：現狀、困境與進路》，作者認為：自2016年民進黨再次在島內執政以來，兩岸青年學生教育交流呈現下滑趨勢，交流人數負增長，直至跌入低谷，給兩岸青年學生教育交流帶來極大障礙。雖然最近兩岸青年學生教育交流呈現出反彈增長趨勢，但是仍然面臨著民進黨當局造成的風險挑戰，包括其實施的“台獨”課綱、對中國大陸不實的宣導、對來自大陸學生的歧視以及製造兩岸政治對立、破壞兩年青年學生教育交流的氛圍等。對此，中國大陸有必要在鑄牢台灣青年學生的中華民族共同體意識、增進台灣青年對大陸的瞭解、與民進黨當局歧視在台灣就讀陸生的行為展開鬥爭以及在反“獨”促統工作等方面作出努力，為兩岸青年學生教育交流營造良好的氛圍。文章內容如下：



《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出，“加強兩岸基層民眾和青少年交流，吸引更多台胞特別是台灣青年來大陸學習、創業、就業、生活，使兩岸同胞加深互相理解，增進互信認同，逐步實現心靈契合”。①2024年4月10日，習近平接見馬英九一行時強調，“我們歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。希望兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量”。②兩岸青年學生教育交流是實現兩岸社會融合發展的重要一環，是當下與未來反“獨”促統的重要內容與抓手。通過梳理兩岸青年學生教育交流的現狀及面臨的困境，可以整體把握彼此交流的趨勢，以便為大陸推進雙方交流提供重要方向。這對於建構兩岸青年學生教育交流的話語體系、反“獨”促統、加速該群體融合發展以及推動中華民族偉大復興等有所裨益。