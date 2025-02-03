中評月刊：兩岸融合發展 福建經驗

中評社香港2月3日電/福建社會科學院兩岸融合發展研究中心副研究員劉凌斌博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《福建探索兩岸融合發展新路的經驗啟示與深化路徑》，作者認為：深化兩岸融合發展，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署。福建深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述與新時代黨解決台灣問題的總體方略，踐行“兩岸一家親”理念，積極開展閩台深度融合發展的探索和實踐，主動與台胞共享發展機遇，在支持台胞來閩發展、參與兩岸融合發展示範區建設方面取得了顯著成效，積纍了一批成功的經驗。新時代新征程，要持續擴大深化兩岸民間交流，助力在閩台胞台企扎根融入，支持廈金、榕馬加快融合發展，藉鑒跨區域合作經驗推進示範區建設，為深化兩岸各領域融合發展、推進祖國和平統一進程夯實基礎。文章內容如下：



福建是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地和實踐地，擁有貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略的寶貴資源，肩負探索海峽兩岸融合發展新路的神聖使命。近年來，福建積極發揮對台獨特優勢，先行先試，主動作為，推動閩台全方位交流合作與各領域融合發展，加快推進兩岸融合發展示範區建設，取得了諸多歷史性突破和豐碩成果。越來越多台胞來閩投資興業、就業學習，扎根融入八閩大地，在參與兩岸融合發展示範區建設的進程中實現人生價值。總結和梳理福建探索海峽兩岸融合發展新路的基本經驗，提出進一步深化閩台融合發展的實踐路徑與策略，對於貫徹黨的二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱中央《意見》）落實落細落地，從戰略和全局上謀劃和推進兩岸融合發展示範區建設，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，引領和推動兩岸融合發展走深走實，具有重要意義。