中評月刊：廈金同城生活圈建設思路

中評社香港1月28日電/閩江學院鄉村振興研究院講座教授、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院副院長、廈門大學台灣研究院教授鄧利娟與閩江學院馬克思主義學院講師、閩江學院鄉村振興研究院永春分院常務副院長、閩江學院海峽兩岸融合發展研究院院長助理郭偉展在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《廈金同城生活圈建設的新難點與對策思路》，作者認為：加快建設“廈金同城生活圈”是建設兩岸融合發展示範區的重要內容。但自2024年賴清德上台以來，兩岸關係形勢更加嚴峻複雜與不確定，廈金同城生活圈的建設明顯增加了新挑戰。一是金廈海域形勢緊張重創兩地交往與融合；二是民進黨當局對兩岸人員往來的禁限，阻礙金門旅遊與經濟恢復發展；三是陸生赴台就學的困局妨礙廈金教育資源共享。應對之策為，落實對在廈金海域作業的兩岸漁民合法權益的保障；儘快恢復與拓展廈金旅遊市場；開放閩籍生源學位生赴金門大學等高校就讀；以地方性法規的形式規範金門居民在廈的同等待遇。文章內容如下：



廈門與金門所擁有的獨特地緣關係與歷史淵源為兩地經濟社會整合提供了天然優勢，多年來雙方密切的交流合作已使廈金同城生活圈的雛形顯現，在兩岸關係中發揮了重要的作用。①但2024年民進黨賴清德上台以來，兩岸關係形勢更加嚴峻複雜與不確定，進一步推進廈金同城生活圈的建設明顯遭遇了新困難與新挑戰。如何突破這種困局，持續推進廈金融合的深化發展，值得各方關注。