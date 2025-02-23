中評月刊：台“硅盾”的幻象與危機

中評社香港2月23日電/廈門大學台灣研究中心副主任、廈門大學台灣研究院教授、博士生導師王華，與廈門大學台灣研究院博士研究生李龍聯名在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《台灣“硅盾”的幻象與危機》，作者認為：緣於台灣在電子產品製造尤其是半導體領域的全球優勢，“硅盾”假說流行至今，此假說認為全球科技產業對台灣半導體供應的高度依賴將可確保其得到西方的軍事保護。單從台灣半導體產業的發展歷程來看，當下其在全球半導體產業鏈當中確實居於領先地位，但若考慮全球半導體產業競爭不斷加劇的事實以及地緣政治的複雜性，“硅盾”假說則明顯具有嚴重的邏輯缺陷，實為偽命題。台灣當局若將其半導體產業視作在中美大國博弈當中藉機取利的政治籌碼，不僅可能誤導決策，還可能損害其長期利益，加劇系統性風險。所謂“硅盾”，乃是危險的幻象，其背後隱藏的是台當局的戰略誤判，以及在複雜國際環境中的迷失。文章內容如下：



一、引言



近年來，全球半導體產業的重要性日益凸顯。根據SEMI的預測，隨著新一輪增長週期的到來，2024年全球半導體產業增長將超過10%，市場規模接近6000億美元，2030年全球半導體銷售額更是有望突破一萬億美元。作為現代信息技術和工業自動化的基礎，半導體產業的競爭力也會直接影響到各經濟體在全球科技競爭中的地位。人工智能的發展依賴高性能的圖形處理器（GPU）和專用積體電路（ASIC），5G/6G通信網絡的建設依賴先進的射頻芯片和基站處理器，自動駕駛、量子計算等前沿科技同樣都離不開半導體芯片的創新。此外，半導體技術的進步還滲透到傳統製造業、交通運輸、醫療健康和能源等各個領域，成為推動現代經濟轉型升級的重要引擎。