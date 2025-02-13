中評月刊：台立法機構與藍白合前景

中評社香港2月13日電/廈門大學台灣研究院政治所所長、廈門大學港澳台研究中心副主任王貞威，和廈門大學港澳台研究中心碩士研究生高群斐聯名在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《台灣立法機構改革背景下的“藍白合”現況及前景研究》，作者認為：縱觀台立法機構“藍白合”的運作態勢及藍綠白三方圍繞“國會改革法案”所進行的政治攻防，本文發現在“三黨不過半”及“朝小野大”的背景下，在野陣營成功發揮多數優勢，借助“立法院”對賴清德當局形成有力牽制。而執政綠營為突破少數困境，先“覆議”後“司法”，甚至以“青鳥”為名致使政治鬥爭再度退化為街頭運動，亦為“藍白合”帶來了強勢的外部壓力。儘管總體合作氛圍向好，但修法分歧、柯文哲危機等亦增加了“藍白合”的發展變數。未來雙方將如何處理彼此的競合關係，突破當前台灣利益讓位於執政黨利益的困局，仍待進一步觀察。文章內容如下：



2024年台灣地區“大選”後，民進黨延續執政權、控制行政權，國民黨和民眾黨則通過“藍白合”強化立法機構主導權，“分裂政府”局面再度上演。在柯文哲被羈押後，儘管“藍白”在立法機構的合作有所強化，但是其是否能像“國親”一般由競轉合，成為島內牽制民進黨“謀獨”的重要力量，仍然有待考量。因此，“藍白合”無疑是未來四年，島內政黨政治牽動兩岸關係發展的重要觀察指標。因此，本文以立法機構改革為切入點，探索“藍白合”的進展及其前景，以深入分析未來島內的政治格局。