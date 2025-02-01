中評月刊：閩台客家族譜與文化融合

中評社香港2月1日電/福建師範大學閩台區域研究中心博士生、助理研究員顔郡，與福建師範大學閩台區域研究中心副主任、圖書館館長吳巍巍研究員聯名在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《閩台客家族譜視閾下深化兩岸文化融合發展的路徑思考》，作者認為：閩台客家族譜記載了閩台客家姓氏血緣親族關係，是聯結海內外客家裔孫的紐帶，具有傳承中華優秀傳統文化、增進歷史文化認同、鑄牢中華民族共同體意識的重要作用。當前，“台獨”勢力利用語言政策推進“文化台獨”，歪曲誤導台灣同胞的中華民族認同，閩台客家族譜面臨傳承危機。新時代，為深化兩岸文化融合發展，應當在傳承創新中華優秀傳統文化的框架下，加強對閩台客家族譜的收集保護和研究，深化閩台客家族譜對接交流，做好族譜利用與創意開發，並注重在家庭教育中鑄牢中華民族共同體意識。文章內容如下：



習近平總書記在黨的二十大報告中指出，要繼續致力於“深化兩岸各領域融合發展”。①當前，影響兩岸和平統一最大的內部障礙就在於兩岸同胞國家認同的疏離。②文化認同是構建國家認同的基礎，作為各領域融合發展中至關重要的一環，兩岸文化融合發展的目標就是要在兩岸文化的交流、互補與融合基礎上，形成相互認同的“兩岸文化共同體”，增進兩岸同胞的文化認同，為兩岸關係重回和平發展正確軌道，進而為推動兩岸全方位融合發展提供文化自信、文化力量與文化智慧。因此，要解決台灣問題和統一後台灣治理問題，都必須深入推進兩岸文化融合發展。中華優秀傳統文化是兩岸文化融合發展的堅強基石，閩台客家族譜作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，是閩台客家同胞共同的寶貴財富和精神紐帶，最大程度凝結了閩台客家民眾的文化認同和族群認同，為兩岸文化融合發展賦予了閩台本土情境和鮮明的地域特色，也為深化兩岸文化融合發展提供了新的實踐路徑和重要抓手。