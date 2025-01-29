中評月刊：中國構建產業鏈供應鏈區域布局

（圖源：新華社） 中評社香港1月29日電/中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所綜合室副主任王繼源副研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《中國構建優勢互補的產業鏈供應鏈區域布局》，作者認為：近年來，中國產業鏈供應鏈區域布局取得新進展，各區域產業發展水平整體提升，重點區域產業鏈勢力顯著增強，產業集聚集群發展水平加速提升，製造業有序轉移布局。同時，重要產業鏈供應鏈區域布局存在一些短板和問題，南北方之間勞動密集型、技術密集型產業鏈差距明顯拉大，汽車、集成電路、電子信息等部分關鍵產業、產業鏈關鍵環節分布過於集中，地區間產業同質化發展、低水平重復建設等問題依然存在。需要按照主體集中、區域集聚的原則，固點、串線、融面，優化重要產業鏈供應鏈區域布局，在提升效率的同時更加注重安全，形成以點帶面、從線到面、多點支撐的空間布局形態。 文章內容如下：



一、目前中國產業鏈供應鏈區域基本布局



（一）產業鏈區域發展更加協調



東部地區是中國智能製造發展的高地，工業增加值占比保持在50%以上，全國半數以上的智能製造示範工廠揭榜單位、數字化車間或智能工廠位於東部地區。



中部地區先進製造業基地作用更加凸顯。通過承接東部地區產業轉移和加快培育新興產業，在電子信息、裝備製造、新材料等領域培育形成一批先進製造業集群。



西部地區工業保持較快增長態勢。2012－2023年，西部地區規模以上工業增加值年均增速達到6.6%，是四大板塊中增速最快的，占全國規模以上工業增加值比重由17.8%上升為20%。