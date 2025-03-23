中評月刊：敘利亞內戰中的政府承認問題

中評社香港3月23日電/浙江大學求是特聘教授、科領軍人才、浙江大學光華法學院教授、博士生導師羅國強在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《敘利亞內戰中的政府承認問題》，作者認為：承認與否以及作何承認屬於國家的自由裁量權。阿薩德政權的倒台並未結束敘利亞內戰。長期持續未定局的內戰，使得敘利亞政府的承認與繼承問題，成為特殊政府承認與繼承問題；加之內戰鬥爭方眾多，使得法律上的承認與事實上的承認並存，而在事實上的承認方面又存在諸多被承認程度不同的對象，尤其是阿薩德政權倒台後敘利亞仍然處於各派割據、不存在一統全境的中央政權的狀態，從而使得敘利亞內戰中的承認與繼承問題更具有複雜性，這可能導致“輕率承認”。中國可在審慎考慮後再決定對敘利亞的政府承認。文章內容如下：



2011年，因國內諸多政治派別群起反對當時以巴沙爾·阿薩德為總統的中央政府，阿薩德政權實施鎮壓，敘利亞內戰爆發。該國內戰持續超過13年，導致敘利亞的國家財富、基礎設施和機構幾乎完全被摧毀，經濟損失超過2550億美元；約50萬人死於戰爭，約1100萬人淪為難民。①2024年11月27日，敘利亞教權派武裝“沙姆解放組織”帶頭髮動對阿薩德政府軍的進攻，各反對派武裝紛紛加入，並於12月8日占領首都大馬士革，阿薩德在與敘利亞衝突各方代表談判後宣布放棄總統職位，同時前往莫斯科並獲得俄羅斯的庇護；12月10日，以巴希爾為看守總理的敘利亞過渡政府宣布接管權力。儘管阿薩德政權倒台、過渡政府成立，但敘利亞群雄割據的局面目前尚未實質性改變，敘利亞仍然處於特殊政府承認與繼承的情勢之下。



正如有學者所評論的，對阿薩德政權的抗議不幸演變成了異常殘酷的、在阿薩德政權、若干反叛派系和伊斯蘭極端組織滲透者之間的內戰。②敘利亞內戰造就了複雜的承認與繼承問題，其中曾經的焦點就是作為（原）中央政府的巴沙爾·阿薩德政權與作為奪權者的各反對派武裝之間的地位問題，而如今的焦點則是各反對派武裝的地位問題。