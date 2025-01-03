扎卡利亞稱特朗普可能對華表現意外的務實性

扎卡利亞認為特朗普可能在中國問題上錶現意外的務實性 FP視頻 中評社華盛頓1月2日電（記者 余東暉）美國著名時事評論員扎卡利亞（Fareed Zakaria）認為，特朗普在中國問題上有可能表現出令人驚訝的務實性，試圖達成某種交易，從而以有利於美國和世界的方式穩定美中關係。



美國有線電視網（CNN）主持人扎卡利亞1日就“2025年地緣政治形勢”與《外交政策》雜誌主編阿格拉瓦爾（Ravi Agrawal）進行對話。談到中國將如何與即將到來的特朗普2.0政府打交道時，扎卡利亞做上述表示。



對於特朗普將如何改變美國與世界打交道的方式，扎卡利亞稱，自1945年以來，美國對世界一直是一種“慷慨的態度”，即美國努力建立開放的國際秩序，允許別國對美出口更多，從而產生對方合作的政治激勵。美國也從這種秩序裡獲益甚多，獲得比其它富裕國家更大的成功。



扎卡利亞指出，特朗普則帶來狹隘的自利觀點。他想擠壓別的國家，獲得更好的交易。也許他可以做到，但美國將因此失去善意，失去系統性的利益。特朗普非常投機取巧。他可能會抓住很多機會，做得很好，但會讓你受苦。他沒有雙贏的概念，只“我贏你輸”的概念，即便對盟友也是如此。