粵語版《天下第一樓》成北京“開年大戲”

左圖：粵語版《天下第一樓》將在北京天橋藝術中心上演。右圖：1988年版《天下第一樓》劇照。（圖源：大公報） 中評社北京1月3日電／據大公報報導，作為一部話劇經典，《天下第一樓》可謂“名滿天下”。但很多熟悉並喜愛這部作品的觀眾可能想不到，一部粵語版本的《天下第一樓》即將成為2025年北京劇壇的“開年大戲”。今年1月3日至5日，由香港話劇團帶來的《天下第一樓》將在北京天橋藝術中心上演。近日，《大公報》專訪香港著名作家、《天下第一樓》編劇何冀平，以及粵語版主演謝君豪，聽他們講述這個全新版本背後的創作故事。



《天下第一樓》是何冀平於上世紀80年代創作的一部經典戲劇。作品講述了清末民初的北京，老字號烤鴨店“福聚德”在生意岌岌可危之際，請來高人力挽狂瀾，幾經波折後東山再起，但最後仍然走向破敗的故事。全劇通過一家飯館的興衰，映照出整個時代的浮沉與個人命運的起落。



自1988年首演以來，《天下第一樓》長演不衰，並與《雷雨》《茶館》一道，被視作北京人藝的三部“戲寶”。作為一部現實主義劇作，《天下第一樓》以宏闊的視野、跌宕的情節、豐滿的人物，深受一代代觀眾喜愛。30多年間，《天下第一樓》還多次應邀到歐美及亞洲多國和地區演出，並被改編為電視劇。



“濃鬱京味”邂逅“地道粵語”



從“濃濃的京味”到“地道的港腔”，《天下第一樓》的粵語版改編，既讓人滿懷期待，又引來些許忐忑。一方面因為作品強烈的地域特色，另一方面也因為人藝版的演出早已深入人心。對此，何冀平顯得信心十足，“這部戲的台詞一個字也沒有改，因為我要保持它的中心不變、精神不變，因此我完全沒有考慮京味與港風的融合問題。”



何冀平對《大公報》說，“《天下第一樓》講述的是北京中軸線上的故事，但它更講了中國的烹飪佳肴，講了普通人的吃喝玩樂，講了日常的企業管理，背後還有對人生的感嘆和對命運的思考。所以它不會被故事的地域性所局限，而是包含了一種具有普遍性的精神在裡面。我想這也是它在國內外長演不衰的重要原因。”



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