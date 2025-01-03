中評社北京1月3日電／網評：中國足夠應對特朗普2.0反華模式

來源：大公報 作者：靖偉（國際關係學者）



2025年1月20日，特朗普2.0將正式拉開帷幕，中美關係如何發展？



經過特朗普第一任期的對華施壓和拜登時代對華的極限施壓，中國綜合實力在承壓中更韌更強，特別是關稅戰讓中國貿易夥伴多元化，科技戰讓中國變成更強芯片出口國，更催化中國新質生產力的發展。中美兩國在世界各國看來已成全球“唯二”強國，這會讓美國對華更焦慮更忌憚。外界普遍預期，繼續遏制打壓中國會成為特朗普2.0的正常抉擇。



特朗普似乎也在改變，近期突然對華“溫柔”起來。譬如，特朗普的關稅戰子彈並沒有率先射向中國，而是第一時間瞄准北美鄰國。此外，特朗普對華發出兩國合作解決全球問題的善意。然而，這是特朗普在不改反華戰略前提下，對華策略從無腦狂懟變成虛以委蛇。特朗普的轉變突兀而且虛偽，反而暴露了他的膚淺狡猾。



從特朗普對待TikTok可看出其商人性格的狡獪善變。雖然特朗普要求美國最高法院暫停TikTok的強制出售令。不要忘了，最先向TikTok發難的是特朗普，他在第一任期就希望美國企業“吃下”TikTok，而且“吃相”比拜登政府還難看。現在特朗普莫名站台TikTok，難免讓人懷疑在其“善意”背後暗藏著政治貓膩和商業算計。



反華色彩較第一任期更濃



再看特朗普2.0的執政團隊，反華色彩明顯較其第一個任期時更濃。納瓦羅再次獲特朗普提名出任白宮貿易顧問，經常製造反華議題的盧比奧獲特朗普提名出任國務卿。這兩個鷹派反華政客帶給中美關係的負面影響是顯然的，對華關稅戰不會輕易結束，甚至不排除會升級。相比特朗普第一任期蓬佩奧國務卿對華的橫衝直撞，盧比奧則是蠻不講理的一根筋政客。如果說布林肯任內不斷對中美關係加裝“護欄”，盧比奧任上或製造意識形態對立對中美關係進行不間斷破壞。



特朗普的聖誕賀詞更露出了他的“狐狸尾巴”，也擊碎了他的對華“善意”。特朗普誣稱中國軍方控制著巴拿馬運河。美國不但想將巴拿馬運河據為己有，而且還借機污蔑中國。特朗普2.0模式還未開啟，但他已經“升級”其謊言模式，並加上擴張主義的外掛。

