一簽多行帶動客流　上月零售生意向好

圖：零售業界近日調查顯示，受訪會員商戶大多反映十二月份客流有改善。（圖源：大公報） 中評社北京1月3日電／﻿據大公報報導，深圳“一簽多行”自上月1日恢復以來，帶動零售生意向好，零售管理協會昨日表示，業界近日調查顯示，受訪會員商戶大多反映12月份客流有改善，銷售額可望錄得按月增長，化妝品類別商戶預計本月份生意上升。美妝產品零售集團表示，上月份銷售額按月上升20%，旅遊區分店銷情明顯改善。立法會議員預計，“一簽多行”若逐步擴至更多城市，配合黃金價格轉平後，珠寶黃金類別以至整體零售業銷情可望轉好。



政府統計處昨日公布，去年11月零售業總銷貨價值臨時估計為317億元，按年跌7.3%，連續9個月錄得跌幅。扣除價格變動後，總銷貨數量臨時估計按年跌8.3%。



香港零售管理協會主席謝邱安儀昨日表示，11月份數據按年跌幅雖較10月份高，但實際數字不算很低，去年有多個月的零售業總銷貨價值只是徘徊300億元。



批發及零售界立法會議員邵家輝表示，11月內地有“雙十一”購物優惠，港人傾向選擇跨境網購，而11月沒有長假期方便內地旅客訪港，令11月份的本地零售業銷情受挫。



低單價產品及服務受惠



謝邱安儀說，“一簽多行”有助帶動人流。零售管理協會向3600家共聘有約6.8萬名員工的會員商戶進行調查，大部分商戶反映，上月的客流量改善，其中化妝品、快餐、便服等低單價產品及服務尤其受惠。不少商戶就12月傳統零售旺季大力推廣，多數商戶認為，12月份零售數字可望按月錄得單位數增長，個別商戶或有低雙位數增長。



本月尾是歲晚新春，謝邱安儀說，會員對整體生意樂觀，個別零售類別相信有望超過1成。她稱港元匯率仍然強勁，影響高單價消費，放寬深圳赴港“一簽多行”的幫助，需時反映。



莎莎國際昨日回復《大公報》查詢表示，恢復“一簽多行”後，對本港人流及零售業有正面影響。莎莎上月份銷售按年錄得中至高單位數的輕微跌幅，是全年跌幅最少的月份，而按月錄得約2成升幅。旺角等旅遊區的分店銷情明顯改善，相信“一簽多行”等利好旅遊業的政策，長遠會帶來更明顯效果。



邵家輝表示，深圳恢復“一簽多行”後，業界反映旅遊區人流增加，帶動零售銷情。他預計，當政策逐步擴至更多城市、配合黃金價格轉向平穩後，可讓珠寶黃金類別以至本港零售業銷情自12月起轉好。