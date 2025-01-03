﻿區議員：用心做好每件事

左圖：莫綉安（圖中）形容過去一年“行動上充實，心情上豐盛”。右圖：金玲（左二）認為民生工作沒有“小事”。（圖源：大公報） 中評社北京1月3日電／據大公報報導，“民生無小事，枝葉總關情。”聆聽市民們的訴求，努力解決當區民生痛點、難點，提高市民生活中的獲得感與幸福感，這不僅是本屆特區政府施政的重要目標，更是區議員們用實實在在的行動，為社區居民排憂解難的要求。



多位區議員表示，社區的每一件事，無論大小，都關乎每位居民的切身利益，從改善街道衛生到推動社區設施建設，從將創新科技推廣入社區到營造關愛共融的社區氛圍，每一項工作背後都凝聚著市民的期盼與信任。新的一年，他們也將不負市民們的信任與支持，以切實的行動和成效回饋為民服務的初心與堅持。



灣仔區區議員莫綉安將過去一年總結為“行動上充實，心情上豐盛”，又形容區議員的工作是“以人為本”。她表示，香港在完善地區治理後，區議員與政府、三會、法團、關愛隊之間建立了信任，大家互相協作，用真心服務市民，做好地區服務。



協助長者融入數字時代



莫綉安介紹，過去一年內她與團隊接收並處理超過350個案例，平均每月處理案例近30宗，“市民會向我反映各種問題，諸如家中滲水、水管爆裂、汽車違泊等等，五花八門。”她又告訴記者，很多問題當天就可獲得解決，而類似噪音問題等需要政府部門多方協作跟進的事項會耗時較長，但莫綉安指“他們都很幫手，區議員和關愛隊、政府部門等之間的溝通緊密，都是真心為社區付出。”



展望全新的一年，莫綉安表示，第一項任務是鞏固與大廈法團緊密溝通的工作，在需要時更快響應市民的訴求，想市民所想，急市民所急；第二個任務是繼續將創新科技推廣至本地社區，將科技融入生活，除了帶來有“陪伴功能”的AI寵物，降低獨居長者的孤獨感，為他們紓解心理健康問題外，更會在社區內協助長者融入數字時代，教他們使用各式各樣的電子產品，豐富他們的日常生活和精神世界；第三個任務則是重視基層醫療和健康管理，從疾病的排查與預防開始，有效應對本港人口老齡化對基層醫療系統造成的壓力，共創可持續發展社區。



“民生工作沒有‘小事’，每一個細節都需要用心、用情去對待。”中西區議員金玲指出，社區裡的每一件事，看似微不足道，卻關乎每位居民的切身利益。小至從改善街道衛生，大到推動社區設施建設，每一項工作背後，都有市民的期盼與信任。她續說，中區作為文化、政治、經濟的中心，地區多樣性極高，既有半山、山頂的中產富人區，也有唐樓、㓥房的基層市民區。她強調，針對該區特點開展有針對性的地區工作，瞭解市民的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，是她的首要任務。為此，她主動深入群眾，走進社區，以理性和專業推動實質改變。

