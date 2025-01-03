區議員細心　街坊暖心

左圖：何毅淦（圖右）形容，選區變大令他能更宏觀處理地區問題。右圖：郭慧文表示能與不同區議員合作，過程中獲益良多。（圖源：大公報） 中評社北京1月3日電／據大公報報導，重塑後的區議會，議會運作日益順暢，共同為社區服務。東區區議員何毅淦面對地區服務範圍擴大12倍的挑戰，以宏觀思維處理具體問題，如調整巴士站點和操場燈光使用時間等，細致兼顧公眾需求與市民訴求。離島區區議員郭慧文則把視野從長洲拓展至整個離島區，關注居民日常生活開支，成功反對渡輪大幅加價；同時著力改善醫療和教育資源，為居民提供更便利的服務。



他們表示：“現在議會的效能有顯著的提升，議員們更加齊心協力，減少無謂政治爭拗，讓市民感到有實質的轉變。”



東區柴灣選區議員何毅淦是上一屆的杏花邨區議員，重塑區議會後，他服務的範圍擴大了，柴灣區的服務面積已膨脹至原來的12倍，這一變化讓何毅淦面臨前所未有的挑戰。何毅淦在受訪時表示，服務對象的多元性帶來了新的機遇，也讓他有了更廣闊的視野來檢視社區需求。他表示：“選區的變大，實則是思維的昇華，這令我可以更宏觀地處理地區問題，從而樹立起更加堅定的大局觀。”



選區擴大 以宏觀思維處理問題



“從單一中產階級社區到混合型社區的轉變，我們服務的範圍覆蓋公屋和私人住宅。”何毅淦強調，即使是巴士站點的微調，也需要更細致的考量。何毅淦早前曾處理了一宗關於操場燈光使用時間的投訴。一位街坊反映，操場燈光晚上11時才關閉，希望提前熄燈以避免影響他人。何毅淦表示，需要顧及個別人士的感受，但公共設施的使用時間不能僅因個人意見而隨意更改。



“我們需要從宏觀角度出發，尋找合理解決方案。”何毅淦解釋說，如果燈光確實影響到居民作息，可以考慮調整燈光角度和覆蓋範圍，以滿足不同人士的需求。何毅淦強調，每個個案都會被當作全新案例來處理，以確保能夠細致瞭解情況並有效回應市民訴求。隨著區議會要求的提高，議員們現在需要記錄每一個個案，並提交相關證明，以滿足政府設定的績效指標。



在議會運作方面，何毅淦表示，現在議會的效能有了顯著提升，議員們更加齊心協力，減少無謂辯論。“無論是區議員的工作，還是議會的運作，我們都看到了積極的變化，這對提高工作效率和響應市民需求都是非常有益的。”



減少無謂辯論 議會效能提升

