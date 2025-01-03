韓國出游新時尚：打“飛的”上海度周末

圖：免簽新政允許從上海口岸來華的過境免簽外國人在240小時內到全國24個省（區、市）進行旅遊、商務等活動，上海成為眾多外國遊客的“來華第一站”。圖為韓國遊客文鉉堣（左後）一家在上海外灘合影。（新華社） 中評社北京1月3日電／據大公報消息，近日，韓國遊客“扎堆”來上海旅行的話題在社交媒體上引發關注。大量韓國遊客盡享過境免簽紅利，紛紛選擇來中國過周末，上海是其中最受歡迎的一站。多位韓國遊客表示，中國對韓免簽是吸引他們來中國旅行的重要因素，免簽政策實施後，來中國更方便快捷了，旅遊成本也有所降低。加之上海距韓國較近，於是很多人便周末打著“飛的”來上海旅行，暢游魔都。



2024年12月17日，過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，極大提升外國人來華的便利度和靈活度。對上海來說，其作為“來華第一站”含金量可望提升。業界人士指出，作為全國最大的空港城市，上海將承接更多享受過境免簽政策的來華外國旅客，進一步擴大空鐵樞紐的輻射範圍。



相比之前通過144小時過境免簽從上海入境的外國人，只能在滬蘇浙範圍內流動，去不了其他省市，活動區域有限。根據新政，從上海口岸來華的過境免簽外國人，可在240小時內，到全國24個省（區、市）進行旅遊、商務等活動，並就近選擇出境口岸。



政策施行後，每到周五晚上起，上海各個景點和餐廳就進入“高韓量”時刻，韓國遊客們除了要去體驗外灘、豫園、南京路等“經典配方”，“鬆弛感”滿滿的小馬路、淮海中路和新天地等時尚商圈也成了韓國年輕人的“旅遊寶藏地”，上海豐富多樣的美食更是成了他們的“心頭愛”，時間充裕的年輕人再去迪士尼“瘋狂”一把，一場“特種兵式”的“魔都”周末打卡之旅就此完成。



從“猶豫不決”到“想飛就飛”



韓國情侶周玟佑和金叡恩告訴內地媒體，他們的上海之旅分為四個部分：打卡拍照、逛迪士尼、品嘗美食、購物。“雖然從2018年開始，我去過10多個中國城市，但我覺得豐富多彩的上海讓我印象最為深刻。”周玟佑說，“我們去了許多中國人會去的餐廳，如費大廚、阿金大白，還去了南京東路和淮海中路的商圈，購買了韓國沒有的商品。”

