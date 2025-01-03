“羊城消費新八景”　煥發全新煙火氣

圖：今年1月起，“羊城消費新八景”正式啟動。＼受訪者供圖 中評社北京1月3日電／據大公報消息，逛花市、品美食、玩動漫、看馬拉松……廣州正用一場貫穿全年的“消費大戲”，讓這座千年商都煥發出全新的煙火氣息。今年1月起，“羊城消費新八景”正式啟動，從“行花街”的年味盛宴到“賽博廣州”的二次元狂歡，再到“活力廣州”的體育嘉年華，串聯起廣州游玩和消費的場景，打造消費矩陣。



廣州市商務局局長魏敏表示，“羊城消費新八景”脫胎於傳承千年的“羊城八景”，既植根於廣府大地，扎根於街坊鄰居生活，又深度鏈接廣州優勢產業集群，緊跟消費潮流、消費熱點、消費創新。通過創新“嶺南韵、中國風、國際範”的消費新供給，賡續千年商都城脈商脈文脈。



老字號嘉年華春節期間亮相



據介紹，“羊城消費新八景”將秉承政府搭台、市場唱戲、跨界融合的城市“合夥人”思維，為市場預留足夠接口，將這些場景打造成為賦能新銳品牌成長的舞台、暢通首發經濟的渠道、展示國潮優品老字號的窗口，讓各金融企業、平台機構、行業商協會、品牌企業都能在場景中找到屬於自己的“C位”。廣州老字號協會負責人透露，“粵港澳大灣區老字號嘉年華”也將在春節期間亮相，通過“帶老字號回家過年”主題活動，展示國潮品牌活力。