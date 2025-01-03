跨年夜煙花肇禍　美歐多人死傷

圖：警察1日在柏林街頭撲滅燃放煙花留下的火堆。＼美聯社 中評社北京1月3日電／據大公報消息，綜合美聯社、CNN報導：美歐多地跨年夜樂極生悲，發生致命事故。在德國，燃放煙花引發的事故造成5人死亡，一名警察的腿部被嚴重炸傷。在法國，近千輛汽車遭縱火，一名女童的臉部被爆竹炸傷。在美國夏威夷，一處居民區發生煙花爆炸事故，造成多人死傷。



德國人喜歡在跨年夜燃放威力強大的煙花爆竹，此次跨年期間至少5人因此失去生命。死者包括一名24歲男子，警方稱其疑似被自制煙花炸死。多地還發生狂歡者用煙花襲擊警察和消防人員的事件，僅在柏林就有30名警察和1名消防員受傷，約400人被捕。法國內政部長勒塔1日晚表示，法國各地近千輛汽車遭縱火，還發生多宗非法燃放煙花爆竹事件，約420人被捕。



夏威夷州首府檀香山市（又稱火奴魯魯）一處居民區發生煙花爆炸事故，造成至少3人死亡、20多人受傷。據報導，涉事民居存放有大量煙花，其中一捆炮筒型高空煙花被點燃後翻倒或從桌上掉落，引燃周圍其他煙花，從而引發爆炸。附近街坊一度認為有人放煙花慶祝，一邊欣賞一邊拍視頻，不料很快有警車趕到現場。檀香山所在的瓦胡島上還發生另一宗煙花爆炸事故，造成1人死亡。