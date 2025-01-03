新奧爾良恐嫌案發前擬殺害親友

圖：波旁街沿線多處未及時安裝新的安全護欄。／法新社 中評社北京1月3日電／據大公報消息，綜合美聯社、《紐約時報》報導：美國路易斯安那州新奧爾良市1月1日凌晨發生的小貨車恐襲事件，嫌犯為美國得州公民賈巴爾，曾在美國陸軍服役13年。賈巴爾案發前曾錄制視頻，提及兩段離婚經歷，又稱原計劃召集親友聚會並趁機謀殺他們，但他改變計劃並自稱加入了ISIS。



警方在嫌犯車內發現一面ISIS旗幟，正在調查嫌犯背景及與恐怖組織的潛在關聯。



42歲的賈巴爾曾於2007年至2020年在美國陸軍服役，擔任人力資源及信息技術專員。他於2009年2月至2010年1月期間被派駐阿富汗。2015年1月退出現役後，賈巴爾在陸軍預備役服役至2020年7月“榮譽退伍”。



賈巴爾有過兩段婚姻，第二次婚姻於2022年離婚收場。他當年在寄給妻子律師的電郵中，詳細描述自己陷入財困，稱已拖欠房貸2.7萬多美元。離婚案於2024年9月獲批。法庭文件還顯示，他成立的一家公司在2021年虧損了約2.8萬美元，還欠下約1.6萬美元的信用卡債務。



賈巴爾在1日施襲前錄制了一系列視頻，提到了自己的離婚經歷，以及他起初計劃召集親友舉行“慶祝”活動並意圖謀殺他們。他又稱自己受到ISIS啟發，決定效忠該組織。