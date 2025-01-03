﻿特朗普酒店門口Tesla電動車爆炸

圖：1日上午，一輛特斯拉Cybertruck在內華達州拉斯維加斯的特朗普酒店門前爆炸起火。／路透社 中評社北京1月3日電／據大公報消息，2025年第一天，美國發生連環恐怖襲擊。1日凌晨，路易斯安那州新奧爾良發生汽車衝撞人群，已造成15人死亡、超過35人受傷。疑犯車內發現一面極端組織“伊斯蘭國”（ISIS）旗幟。當天上午，位於內華達州拉斯維加斯的特朗普酒店門前發生一起特斯拉（Tesla）Cybertruck爆炸事件，造成1人死亡、7人受傷。美媒披露，兩輛車來自同一個租車平台，兩名疑犯曾在同一個軍事基地服役。



【大公報訊】當地時間1日上午8時40分左右，位於內華達州拉斯維加斯的特朗普酒店門前一輛特斯拉Cybertruck突然爆炸，司機當場死亡，附近7人受輕傷。火勢蔓延到酒店入口，周圍煙霧彌漫，酒店大廳內也能聽到巨大爆炸聲。



襲擊者使用同一租車平台



執法人員在車內發現大量煙花彈、煤氣罐和露營燃料，相信與爆炸有關，不排除事件涉及恐怖主義行為。聯邦調查局（FBI）已追查到這輛車是由網上共享汽車平台Turo在科羅拉多州租出，該車在7時30分左右進入拉斯維加斯，大約在爆炸前15至20秒，才停在酒店門口。



特斯拉CEO馬斯克在X平台發文表示，Cybertruck爆炸事件經確認是由車上裝載的爆炸物引起，與車輛本身無關，且事件“似乎是一場恐襲”。他指出，Cybertruck爆炸案和幾個小時前新奧爾良的小貨車撞人恐襲，兩輛涉案車輛都是從Turo平台租來的，兩案之間可能存在關聯。



鑒於馬斯克與美國當選總統特朗普最近的“親密互動”，警方認為疑犯可能故意選擇馬斯克公司的車輛來傳遞某種訊息。拉斯維加斯大都會警察局警長麥馬希爾指出：“馬斯克正在為當選總統特朗普效力，案發現場還是特朗普酒店大樓，這是我們要特別注意的地方。”



調查人員仍在確定爆炸原因和司機的身份。多間外媒爆料稱，據“資深執法人士”透露，疑犯是37歲的陸軍現役軍人利沃斯伯格，現居科羅拉多州第二大城市科羅拉多泉。FBI已派遣乘坐裝甲車的特工前往利沃斯伯格的住處進行搜查。

