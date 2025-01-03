寧德時代港上市　料籌600億

中評社香港1月3日電／中國車用電池大廠寧德時代（300750.SZ）正尋求在港第二上市。摩根士丹利預計，寧德時代H股集資規模將介乎68億至77億美元（約530.4億至600.6億港元），遠高過早前市傳的最少50億美元。若該公司最終集資77億美元，其新股集資額排名將超越郵儲銀行（01658），成為港股歷來集資第七大公司。另外，持有奧特曼等知名IP授權的中國拼搭角色類玩具商布魯可（00325）繼續受捧，已超購逾3744倍。



信報財經新聞報導，大摩估計寧德時代H股可以折讓10%至20%的價格，完成H股發行；其A股昨天跌2.71%，收報258.78元人民幣，折合約275.75港元。



大摩指出，寧德時代本身已持有約208億美元（約1622.4億港元）現金儲備，今次上市集資所得，將有助公司加速其全球產能布局，包括匈牙利廠房擴建、與Stellantis在西班牙合建50GWh產能工廠等項目，亦將支持換電站建設和固態電池產線升級，以及未來發展歐洲其他項目。倘美國當選總統特朗普允許寧德時代在美國建廠，該集團便需要更多資本開支。



該行又稱，寧德時代可繼續保持高股本回報率（ROE），全球能源轉型下，持續創新將創造新電池需求，擴大電池總市場規模，產品多元化戰略將有助提升利潤率，以迎來第二波增長浪潮。



另外，正在招股的中國拼搭角色類玩具商布魯可繼續獲散戶追捧，券商累計為其借出5452.43億元孖展，以公開發售集資1.46億元計，相當於超額認購逾3744倍，將會成為今年首隻“超購王”及“凍資王”新股。



僅計孖展額，布魯可公開發售超購倍數，已超越2014年上市奧克斯國際（02080）的3558倍，目前排史上第五。布魯可下周二（1月7日）截止招股，下周五（1月10日）掛牌。



其他新股認購反應相對失色，個別更出現“抽飛”。僅計孖展認購，紐曼思（02530）暫超購14.9倍，匯舸環保（02613）超額6.4倍，海螺材料（02560）超購2.9倍，腦動極光（06681）則達2.8倍；宜賓銀行（02596）、新吉奧房車（00805）、賽目科技（02571）未足額。