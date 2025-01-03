海協會會長張志軍發表新年寄語

中評社北京1月3日電／新華社報導，海峽兩岸關係協會會長張志軍在《兩岸關係》雜誌2025年第1期上發表題為《賡續使命 揚帆遠航》的新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。



張志軍表示，2024年是兩岸關係聚勢謀遠、蘊蓄新機的一年，也是海協會工作服務大局、守正創新的一年。海協會深入學習貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，圍繞對台工作中心任務持續發力，在反對“台獨”分裂、推動交流合作、妥處突發事件、維護同胞權益等方面做出新的成績。堅決回擊歪曲否認“九二共識”的言論，夯實和擴大兩岸同屬一個中國的認同基礎。不斷擴大與新老朋友聯繫交流，推動兩岸交流交往。平穩有序處理多起突發事件，維護同胞正當權益。一年的努力讓海協會朋友越來越多，招牌越來越亮，在增進兩岸同胞福祉、推動兩岸關係和平發展中發揮了更大作用。



他表示，兩岸同屬一個國家、一個民族，是血濃于水、不可分割的命運共同體。我們將堅守一個中國原則立場，堅定維護國家主權和領土完整，促進兩岸同胞交流交往、走近走親，推動兩岸關係和平發展、融合發展。國家強大、民族興盛必將使兩岸中國人腰更直、胸更挺、氣更足，使台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。



張志軍表示，兩岸中國人要牢記孫中山先生“惟願諸君將振興中國之責任，置之於自身之肩上”的囑託，從中華民族整體利益和長遠發展出發，把握兩岸關係發展正確方向，維護和平統一光明前景。新的一年裡，海協會將一如既往地與廣大台灣同胞交流交心、團結合作，以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展，攜手書寫民族復興宏偉篇章。