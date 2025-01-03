韓國公調處稱200多人阻止逮捕尹錫悅

中評社北京1月3日電／據CCTV國際時訊：韓國公職人員犯罪調查處（公調處）舉行記者會，介紹今天執行對總統尹錫悅逮捕令的情況，稱在總統官邸前200米，有十多輛車輛堵住通往官邸的道路；總統警衛處職員和軍人共200多人阻止執行逮捕令；在進入總統官邸的過程中，不斷發生不同程度的肢體衝突。



當地時間今天下午1點30分，北京時間中午12點30分，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警方在與總統警衛處對峙約5個半小時後，決定暫時停止執行對總統尹錫悅的逮捕令。



當地時間今早8點左右，由韓國警察廳國家調查本部、公調處和國防部調查本部聯合設立的“共同調查本部”派出了150名調查員、檢察官和警員進入總統官邸院內，與負責總統官邸警備的陸軍首都防衛司令部第55警備團持續對峙。據瞭解，雙方在對峙過程中還發生了肢體衝突。警方表示，將在對相關情況進行取證後決定是否對相關人員立案調查。



共同調查本部的人員之後突破了警備團的警戒，準備進入總統官邸的建築內，他們向總統警衛處長出示了逮捕令和搜查令，要求警衛處予以協助，但警衛處長以《警衛法》和“警衛區域”為由禁止他們進入。當地時間下午1點30分左右，共同調查本部表示，由於執行逮捕令發生了持續對峙的情況，“我們認為事實上無法執行逮捕令”，出於安全考慮停止對逮捕令的執行。



共同調查本部表示，將在討論後決定今後措施，“對不配合法律程序的嫌疑人的態度深表遺憾”。