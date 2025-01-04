中評現場：香港本地漁農美食嘉年華揭幕

展區裡的本地漁農產品（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月4日電（記者 段曉魯）2025香港本地漁農美食嘉年華由1月3日至1月5日，一連三日在旺角花墟公園舉行，展銷多種本地漁農產品及其他貨品。



由漁農自然護理署、蔬菜統營處及魚類統營處合辦的嘉年華是全港規模最大的戶外漁農墟，讓本地生產者可直接向消費者銷售自己的產品。嘉年華共設有約420個展銷攤位，當中超過220個攤位售賣本地出產的漁農產品。除此之外，場內亦有多個本地美食、有機和健康食品及家居用品攤位。



嘉年華提供多款特色的漁農產品供市民選購，包括由本地有機、水耕及信譽農場種植的優質農產品（包括車厘茄、椰菜、番薯及水耕微菜苗），以及由本地優質養魚場養殖的新鮮漁產品（如青龍蝦、烏頭、羅非魚及藍瓜子斑）。此外，由業界、學術界、漁護署及魚統處合作研發的預製菜（包括櫻桃木煙燻魚仲、四款膠原蛋白果凍及上海燻魚）亦會於嘉年華發售。預製菜簡單加熱後便可食用，方便美味。



此外，嘉年華設有各式各樣的表演節目，包括音樂和文藝表演及烹飪示範，場內還設有以本地漁農業為主題的拍照區，適合一家大小參與。活動入場費用全免。嘉年華由上午十時至晚上八時舉行，其間有免費穿梭巴士往來港鐵石硤尾站C出口。