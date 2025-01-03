英媒：中國央行釋放降息訊號　以推動經濟復甦

中評社香港1月3日電／英國《金融時報》周五（3日）援引中國央行向其發表的評論報導稱，中國央行可能會在2025年“適當時候”，將利率從目前1.5%的水準下調，此舉將成為進一步推動經濟復甦的重要手段。



中國人民銀行表示，將優先考慮“利率調整的作用”，並逐步擺脫以貸款增長為目標的“量化指標”，這將對中國的貨幣政策帶來轉型。分析人士指出，除了利率改革，中國的經濟轉型還需要對資本市場進行深度調整，以提升其在經濟增長中的作用。



市場對降息預期反應迅速，中國10年期和30年期國債殖利率均創下歷史新低，顯示投資者對未來進一步貨幣寬鬆的高度期待。



這一政策轉變還伴隨著更廣泛的政策框架改革。去年12月的中央政治局會議首次將貨幣政策立場從“穩健”調整為“適度寬鬆”，這是14年來的首次改變。在2024年底的中央經濟工作會議上，中國領導人承諾將透過減少銀行資本準備金要求、增加財政赤字等方式促進投資與消費。



此外，2025年政策重點將包括進一步降息、刺激消費以及發行創紀錄的3兆人民幣特別國債，以支持國內需求。預算赤字預計將升至GDP的4%，顯示政府有意透過擴大支出來促進經濟活動。



儘管如此，專家警告中國經濟對製造業與出口的過度依賴，已導致家庭需求疲弱，而大部分政府刺激措施僅集中於生產端與基礎設施建設。隨著特朗普即將重返美國總統之位，可能帶來新的貿易緊張局勢，對中國出口構成壓力。



去年，中國經濟表現出對製造業和出口的過度依賴，嚴重的房地產市場危機侵蝕了消費者的財富，而且政府的大部分刺激措施都流向了生產商和基礎設施，家庭需求令人失望。



政府顧問建議北京保持今年的成長目標不變，但也呼籲採取更強有力的財政刺激措施，以提振低迷的內需。