1月3日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月4日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月3日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於1月5日至11日應邀訪問納米比亞、剛果（布）、乍得、尼日利亞。這也是中國外長連續35年年初首訪非洲。



總台央視記者：中國外長今年首訪非洲有何特殊意義？中方對這次訪問有何期待？



毛寧：王毅外長此次訪問非洲四國，延續中國外長35年來每年首訪非洲的優良傳統。去年中非合作論壇北京峰會上，習近平主席提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。習近平主席提出中非要攜手推進“六個現代化”、推進實施“十大夥伴行動”，非方反響熱烈。納米比亞、剛果（布）、乍得、尼日利亞都是中國友好合作夥伴。王毅外長此訪旨在推動落實中非合作論壇北京峰會成果，深化各領域務實合作，推動中非關係持續深入發展。



《環球時報》記者：人類命運共同體研究中心揭牌儀式昨天在北京舉行。發言人能否進一步介紹相關情況？中心未來將發揮什麼作用？



毛寧：昨天，人類命運共同體研究中心揭牌儀式在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅為研究中心揭牌並致辭。



構建人類命運共同體是習近平主席提出的重大原創性思想，是習近平外交思想的核心理念，是對“建設一個什麼樣的世界、如何建設這個世界”這一時代課題給出的中國答案。正如王毅外長指出，人類命運共同體理念彰顯了中國共產黨的初心使命，弘揚了中華文化的優良傳統，展現了科學理論的思想偉力，闡明了百年變局的中國主張。這一理念源自中國，造福世界，已經從倡議變成共識，從願景成為實踐，正在推動世界面貌發生積極而深刻的變化，日益成為具有重大世界性標識意義的最重要公共產品。

