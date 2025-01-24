中評編譯：美中AI霸權競爭將重組國際秩序

中評社首爾1月24日電（記者 崔銀珍編譯）首爾大學政治外交系教授金湘培日前在韓國《中央日報》的專欄上撰寫了一篇關於美中AI霸權競爭將重組以核武器為基礎的國際秩序的文章，全文翻譯如下：



在2025年新年，人工智能(AI)帶來的數字轉換(DX)也將引起世人的極大關注。AI轉換對國際政治的轉換也產生了很大的影響。體現這種局面的事例就是美中AI霸權競爭。這兩個國家的AI競爭不僅僅是單純的技術和產業的競爭。不僅是經濟，還具有安保、國防、外交、規範等國際政治全盤的多維霸權競爭性質。正確掌握其性質是理解AI轉換時代的國際政治轉換的核心，也是制定未來國家戰略的前提。



第一，在最近加速的美中技術競爭中，AI的比重越來越大。就像過去在該時期確保尖端技術優勢的國家掌握全球霸權一樣，今天AI技術象徵著實現數字富國強兵的尖端技術力量。以這種認識為基礎，美中兩國都在從國家層面致力於AI技術革新。在AI技術投資方面，美中正在爭奪領先地位。但是，如果說美國負責世界民間AI投資的三分之二左右，那麼在政府AI投資方面，中國投資額是全世界國家總和的1.5倍。



在AI模型開發方面，美中兩國也爭奪第一、二位，但最近兩國的差距正在逐漸擴大。在意味著開發AI模型的計算能力的AI半導體領域，美國的NVIDIA占據了全球市場的80~90%，占據著壓倒性的優勢。評價其他領域的美中AI競爭力，如果說美國在優秀人才和數據基礎設施方面處於領先地位，那麼中國在技術上追趕美國的情況下，以AI模型開發基礎的當地數據的規模和可用性為基礎，正在培養潛力。

